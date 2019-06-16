بسبب الغاز...الرئيس التركي يهدد بإشعال الحرب في شرق المتوسط

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإشعال الحرب في شرق البحر الأبيض المتوسط، في عملية تصعيد مستمر؛ بسبب حقول الغاز.

ووفقًا لما نقلته عنه وسائل إعلام تركية، قال "أردوغان"، خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في إسطنبول اليوم، الأحد، بلهجة تحذيرية: «إننا موجودون بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها، فليحذر من يحاول التحرك ضد سفننا».

وأعلنت تركيا، في مايو الماضي، بدء أعمال التنقيب عن الغاز، في مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات عديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

من جانبها، أعلنت السلطات القبرصية، استعدادها لاعتقال طواقم السفن التركية التي تقوم بأنشطة غير قانونية وتنتهك سيادتها، وهو ما قُوبل بالرد المستفز من "أردوغان".