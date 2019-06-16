هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإشعال الحرب في شرق البحر الأبيض المتوسط، في عملية تصعيد مستمر؛ بسبب حقول الغاز.
ووفقًا لما نقلته عنه وسائل إعلام تركية، قال "أردوغان"، خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في إسطنبول اليوم، الأحد، بلهجة تحذيرية: «إننا موجودون بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها، فليحذر من يحاول التحرك ضد سفننا».
وأعلنت تركيا، في مايو الماضي، بدء أعمال التنقيب عن الغاز، في مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات عديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
من جانبها، أعلنت السلطات القبرصية، استعدادها لاعتقال طواقم السفن التركية التي تقوم بأنشطة غير قانونية وتنتهك سيادتها، وهو ما قُوبل بالرد المستفز من "أردوغان".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الغاز...الرئيس التركي يهدد بإشعال الحرب في شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.