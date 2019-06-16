إسرائيل تطلق اسم" ترامب" على مستوطنة جديدة فى الجولان

صادقت الحكومة الإسرائيلية ، اليوم الأحد ، خلال جلسة استفزازية عقدتها في الجولان السورى المحتل، على إقامة مستوطنة سيطلق عليها اسم "مرتفعات ترامب" تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحضر الجلسة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو ، في الجلسة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ، سنقيم بمستوطنة جديدة في الجولان حيث لم يتم القيام بهذا منذ سنوات عديدة ، واصفا هذا الإجراء بأنه عمل استيطانى وصهيونى من الدرجة الأولى ، والشيء الأخر الذي سنقوم به اليوم هو تكريم الرئيس ترامب ، الذى اعترف مؤخرا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية.
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