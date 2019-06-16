الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الاثنين غائم جزئياً مع انخفاض ​درجات الحرارة​ في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتساقط لبعض الامطار في المناطق الشمالية فجراً.

أما الثلاثاء، فغائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، بينما الأربعاء غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.