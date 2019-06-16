رد الوزير السابق آلان حكيم، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على وزير المهجرين غسان عطالله، مشيراً إلى أنه "عندما تتكلم عن حزب الكتائب تتكلم عن لبنان والاستقلال والنضال والشهداء والمقاومة التي أبقتك في هذا البلد".
وكان عطالله قد توجه إلى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، قائلا: "شيخ سامي، لم نستغرب الكلام الذي صدر عنك لأن المسألة مسألة مدرسة وتربية ومع فرحنا أنك تذكّرت بعد عقود من الزمن أن هناك منطقة اسمها الشوف فأتيت لتزورها، حزنّا لأنك في الختام أدليت بدلوك من المختارة مع كامل تقديرنا لها والجميع يذكر جيّدا عدد الاصوات التفضيلية التي حصل عليها مرشح الكتائب في الشوف في الإنتخابات الأخيرة فعن عن أي كوادر تتحدّث؟.
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل عطالله "شيخ سامي، أكان الحديث عن التفاهم السياسي الكبير في البلاد الذي أتى بالذين يملكون شعبية تفتقدها أنت، أو عن التموضع السياسي، هذه الأمور يقودها الأقوياء وأصحاب التمثيل الشعبي، فكفى تنظيراً واعرف أن تدير ملفاً واحداً وتخرج به ناجحاً".
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم لعطالله: عندما تتكلم عن الكتائب تتكلم عن المقاومة التي أبقتك في هذا البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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