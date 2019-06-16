مصادر باسيل للـ LBC: من حقه التعبير عن موقفه من ملف النزوح بظل غياب خطة حكومية

أكدت مصادر رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ لقناة "LBC" أنه "طالما لم يقر ​مجلس الوزراء​ خطة تتعلق بملف ​النزوح السوري​، من حق باسيل أن يعبر عن موقف يرى فيه مصلحة وطنية بهذا الخصوص".

وأشارت المصادر الى ان "البلديات منتخبة من الشعب وليست موظفة عند ​وزارة الداخلية​"، لافتةً الى أن "العلاقة جيدة بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وباسيل، أما التباين بملف النزوح طبيعي "، داعية الى أن "تقر خطة حكومية لمقاربة خطة ​النازحين​".