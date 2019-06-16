أكدت مصادر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لقناة "LBC" أنه "طالما لم يقر مجلس الوزراء خطة تتعلق بملف النزوح السوري، من حق باسيل أن يعبر عن موقف يرى فيه مصلحة وطنية بهذا الخصوص".
وأشارت المصادر الى ان "البلديات منتخبة من الشعب وليست موظفة عند وزارة الداخلية"، لافتةً الى أن "العلاقة جيدة بين رئيس الحكومة سعد الحريري وباسيل، أما التباين بملف النزوح طبيعي "، داعية الى أن "تقر خطة حكومية لمقاربة خطة النازحين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل للـ LBC: من حقه التعبير عن موقفه من ملف النزوح بظل غياب خطة حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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