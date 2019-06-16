القومي: لإيلاء الجامعة اللبنانية كل اهتمام ورعاية

لفتت عمدة التربية والشباب في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" إلى أن "قرار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين بتعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى التدريس، هو قرار صائب يصب في مصلحة ​الطلاب​، ويعزز المطالب المحقة للأساتذة الجامعيين وعليه نؤكد وقوفنا إلى جانب الرابطة ومطالبها المحقة".

وفي بيان لها، أهابت بـ"جميع الأساتذة الجامعيين الإلتزام الكامل بقرار تعليق الإضراب ومعاودة التدريس، ونرى أن الاضراب قد حقق غايته، لأن المطلوب من الإضراب لم يكن محصوراً بمطالب الأساتذة المحقة وحسب، بل هو صرخة من أجل الجامعة الوطنية ال​لبنان​ية، وتعزيز دورها، ونحن مع كل اتجاه أو تحرك يصب في هذا الاتجاه".

وشددت على "ضرورة إيلاء ​الجامعة اللبنانية​ كل اهتمام ورعاية، فهي الصرح الجامعي الذي يحقق الإنصهار الوطني، ولبنان بأمس الحاجة إلى جامعات ومدارس ومؤسسات تعزز الوحدة الوطنية، بوجه كل أشكال الانقسامات والفتنة".