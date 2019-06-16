LBC: توقيف مطلق النار في الملهى الليلي في الكسليك الثلاثاء الماضي

أفادت قناة الـ"LBC" بأن "​شعبة المعلومات​ توقف مطلق النار الذي أرعب الساهرين في الملهى الليلي في ​الكسليك​ منتصف ليل الثلاثاء 11 حزيران".

وكان قد دخل شاب منتصف ليل الثلاثاء الملهى في الكسليك ومعه رشاشه وبدأ ​إطلاق النار​ على الدرج، ثم دخل،وهو أطلق 30 رصاصة، بسبب طرده من الملهى نفسه في وقت سابق نتيجة إشكال حصل بينه وبين أحد الموظفين.

وكان قد اقتصرت الاضرار على الماديات من دون وقع اصابات.