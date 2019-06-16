بو جودة ترأس قداس عيد البادواني في القطين الضنية

ترأس راعي أبرشية ​طرابلس​ المارونية ​المطران جورج بو جودة​، لمناسبة عيد ​مار أنطونيوس​ البادواني، قداسا في بلدة القطين في قضاء ​الضنية​، عاونه فيه خادم الرعية الخوري جوزاف أيوب، والكهنة يوسف جنيد، الياس الناهوم، عزت الطحش وطوني بو نعمه، وحضره عدد من أبناء البلدة. وكان في استقباله عند وصوله الى كنيسة البلدة، قائمقام بشري ​ربى شفشق​.

وأكد بو جودة أن "هذا الاحتفال الذي نقيمه كل عام، بمناسبة عيد مار أنطونيوس البادواني، هو للتعبير عن ارتباطنا بالكنيسة، ومن خلال رسل ​المسيح​ تعرفنا الى حياته، وليس المطلوب منا كعلمانيين ان نتجول ونعلم الناس كما الرسل، إنما بإيماننا ومحبتنا لبعضنا البعض، يمكننا أن نكون شهودا للرب".

وأشار الى ان "القديس أنطونيوس البادواني كان صديقا للبيئة، هذه ​البيئة​ التي لم نستطع الحفاظ عليها، وقد جعلنا من بلدنا، بلدا للنفايات وتدمير البيئة، بعدما كان يقال عنه انه من اجمل البلدان، فأكلت ​المقالع والكسارات​ الاخضرار فيه، وتلوثت مياهه وهواءه، فلنعمل جميعا كل من موقعه كمواطن او كمسؤول للحفاظ على هذا البلد الجميل".

بعد القداس بارك بو جودة دسوت ​الهريسة​ التي أعدها أبناء البلدة للمناسبة كما في كل عام، وتشارك الجميع لقمة العيد.