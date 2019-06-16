السيسي أكد تضامن مصر ودعمها للإمارات في مواجهة مختلف التحديات

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال استقباله وزير الخارجية ​الإمارات​ي عبد الله بن زايد "تضامن مصر ودعمها للإمارات في مواجهة مختلف التحديات"، مشيراً إلى "اننا نتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة ​الخليج العربي​"، لافتاً إلى أنه "تم التوافق على دعم جهود ​مكافحة الإرهاب​ الذي يهدد أمن واستقرار ​ليبيا​".

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