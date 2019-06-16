أبو الغيط: ملتزمون بتقديم كافة أشكال العون والمساندة للسودان

أكد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ أحمد أبو الغيط "اننا ملتزمون بتقديم كافة أشكال العون والمساندة للسودان"، مشيراً إلى "اننا نقف مع جميع ​السودان​يين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم" وحث الجهات السودانية على "مواصلة الحوار والعودة إلى طاولة التفاوض وعدم الجنوح عن المنهج السلمي للتوصل إلى توافق وطني"، معتبراً أن "الحلول للأزمة الراهنة يجب أن تكون سودانية خالصة".

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