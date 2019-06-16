بنيامين نتانياهو: سنواصل تعمير وتطوير الجولان لصالح سكانه جميعا

لفت رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ إلى أنه "صادقت ​الحكومة​ اليوم خلال جلسة احتفالية عقدتها في ​الجولان​ على إقامة بلدة جديدة في الجولان ستسمى "هضبة ترامب" على اسم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، معتبراً أن "هذا هو يوم تاريخي وسنقوم اليوم بشيئين، سنقيم بلدة جديدة في الجولان حيث لم يتم القيام بهذا منذ سنوات عديدة وهذا هو عمل استيطاني وصهيوني من الدرجة الأولى".

وأشار إلى أن "الشيء الآخر الذي سنقوم به اليوم هو تكريم صديقنا، وهو صديق كبير جدا لدولة إسرائيل وهو ترامب الذي اعترف مؤخرا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وإنه أول زعيم دولي قام بذلك فهو أزال القناع عن وجه النفاق الذي لا يعترف بما هو بديهي"، مؤكداً أنه "يجب قول البديهي أيضا وترامب قام بذلك في هذه الحالة أيضا ومن خلال نقل ​السفارة الأميركية​ إلى أورشليم والانسحاب من الاتفاقية النووية مع ​إيران​ وهو يقوم بذلك الآن بوقوفه الحازم ضد العدوان الإيراني في خليج عمان وفي ​الخليج العربي​ وفي المنطقة بشكل عام".

وأكد "أننا نفتخر بأن لدينا الفرصة لإقامة تلك البلدة ولتكريم صديق كبير وسنواصل تعمير وتطوير الجولان لصالح سكانه جميعا، ​اليهود​ وغير اليهود على حد سواء ومن أجل مستقبل ​الدولة​ كلها".