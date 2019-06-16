جاويش أوغلو: لا يمكن التسامح مع تحرشات النظام السوري بجنودنا سنوقفه عند حده

علق وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ على استهداف نقطة المراقبة التركية ب​سوريا​، مؤكداً أنه "لا يمكننا قبول هذا العدوان للنظام السوري وهو مخالف لمذكرة إدلب التي أبرمناها مع ​روسيا​"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن التسامح مع تحرشات النظام بجنودنا، سنوقفه عند حده، على الجميع أن يعرفوا حدودهم".

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