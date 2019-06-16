عبد الله بن زايد ثمن دور مصر وجهودها الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

ثمن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال لقائه الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ "الدور الذي تقوم به مصر وجهودها الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، معتبراً أن "المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التضامن العربي للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للتحديات".

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