AFP: جنود فرنسيون أطلقوا النار على رجل هددهم بسكين داخل مستشفى عسكري بليون

أفادت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية "AFP" بأن "جنديا فرنسيا أطلق النار الأحد على رجل كان يهدد الدورية التي كان في عدادها بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد"، موضحة أن "ورية تضم عسكريين مكلفين ضمان أمن الموقع طلبوا منه التوقف، لكنه واصل التقدم وهو يحمل سكينا باتجاه العسكريين".

ولفتت إلى أن "أحد عناصر الجيش قام عندها بإطلاق النار عليه بعد تحذيره مرارا بضرورة التوقف، فأصيب في ساقه ونقل الى مستشفى ادوار هريو"، مشيرةً إلى أنه "تسلمت الشرطة القضائية التحقيق بناء على طلب النيابة العامة في ليون بتهمة "محاولة قتل متعمدة استهدفت أشخاصا مكلفين مهمة ذات طابع عام".