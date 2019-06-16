وزيرة الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه نهاية الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقدت وزيرة الثقافة، متحف الأديب نجيب محفوظ بمبنى تكية أبو الدهب بحي الأزهر تمهيداً لافتتاحه نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

جاءت الزيارة بحضور الكاتب يوسف القعيد والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري.

وقالت الوزيرة إن الثقافة واجهت الكثير من التحديات حتى تم الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات الخاصة بمتحف نجيب محفوظ، مؤكدة أن ما تم إنجازه يمثل فخراً لكل المصريين كما يجسد ايمان الوطن بضرورة صون المفردات التاريخية التى شكلت قوته الناعمة.

وأشارت إلى إعادة صياغة وتجميل المنطقة المواجهة للمتحف من خلال جدارية نفذها الجهاز القومى للتنسيق الحضاري بالتعاون مع محافظة القاهرة وتصور بورتريه لنجيب محفوظ يتوسط عدد من المآذن التاريخية التى تمثل روح مؤلفاته.

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ونوهت إلى أن سيناريو العرض المتحفى جاء معبراً عبر الطابع الوجدانى لأديب نوبل ويضم مجموعة من متعلقاته الشخصية.

كما وجهت الدعوة للمؤسسات والافراد لإهداء ما يمتلكونه من مقتنيات لضمها الى نوافذ العرض بهدف إثراءه والقاء الضوء على جوانب مجهولة فى حياة الاديب الكبير.

يذكر أن متحف نجيب محفوظ يتكون من طابقين الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ.

أما الطابق الثاني فيضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخر لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الأعمال المترجمة الى جانب قاعة للسينما وعدة قاعات أخرى تحمل اسماء الحارة - رثاء - احلام الرحيل - اصداء السيرة - تجليات ونوبل.