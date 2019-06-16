ممثل برنامج الأمم المتحدة: ٩٢٪ من سكان العالم لا يتنفسون هواءً نظيفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قالت الدكتورة راندا أبوالحسن، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن ما يقرب من ٧ ملايين شخص يموتون كل عام نتيجة التلوث منهم ٤ ملايين في قارة آسيا.
وأضافت أبوالحسن، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة، احتفالاً بيوم البيئة العالمي، الأحد، أن ٩٢٪ من سكان العالم لا يتنفسون هواءً نظيفًا.
وأوضحت أن هذا التلوث يكلف العالم سنويًا ٥ تريليونات دولار، وأنه من شأنه أن يؤدي إلى تقليص نسبة الأراضي والمحاصيل الزراعية.
وتابعت: "نحن سعداء بالتعاون مع مصر في محال تحسن الظروف البيئية، ونساعد مصر في التحضيرات بقمة التغير المناخي بنيويورك في سبتمبر من العام الحالي".
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