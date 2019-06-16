توفر 15 ألف وظيفة.. إقامة منطقة لوجيستية بقيمة 2 مليار جنيه في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وقع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، برتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة منطقة لوجيستية بالمحافظة على مساحة 100 فدان، باستثمارات تتراوح من 1.5 إلى 2 مليار جنيه، وتهدف من تعظيم صناعة التمور.

وقال الزملوط، في بيان صحفي، إن البرتوكول يأتي ضمن خطة التنمية الشاملة بالمحافظة والتي جرى عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن إجمالي الاستثمارات في المحافظة بلغت 30 مليار جنيه في كافة المجالات.

ولفت المحافظ، إلى أن الوادي الجديد تضم 2.2 مليون نخلة لإنتاج التمور، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة زيادتها إلى 4 ملايين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج التمور والـ11 على مستوى العالم.

أوضح المحافظ، أن المنطقة اللوجيستية الجديدة تبلغ تكلفتها الاستثمارية 2 مليار جنيه وتساهم في توفير من 10 إلى 15 ألف فرصة عمل.