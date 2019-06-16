الانتقالي السوداني: المجلس يسعى لإجراء انتخابات نزيهة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي

في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، اليوم الأحد، أن المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة في السودان.

وقال حميدتي خلال مؤتمر صحفي إن "الشعب السوداني عانى من الفساد والضائقة المعيشية"، مشددا على أن مهمة الجيش السوداني هي الحفاظ على أمن البلاد.

وأضاف الفريق أول حميدتي "هدفنا لم شمل الشعب ومحاربة

الفتنة ودعاة الفوضى، مهمتنا الحفاظ على أمن البلاد، ولسنا مختلفين مع قوى الثورة"، مؤكدًا جاهزية المجلس الانتقالي لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتسليم السلطة من الآن لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب، قائلا: "نحن شركاء حقيقيون في الثورة، ولا نريد غير الانتخابات الحرة" .وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقاليفي السودان: "أبوابنا مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية، والوضع الآن مستقر تماما في البلاد"، موضحا أنه ليس لأحد الأطراف أن ينفرد برأيه، وعلينا أن نتوافق جميعا على ما فيه مصلحة البلاد .وتعهد حميدتي بعدم خذلان الشعب السوداني وأسر الشهداء، داعيا باقي الأطراف في الوقت نفسه إلى تحمل مسؤوليتها.ونوه نائب رئيس المجلس الانتقالي بمحاسبة كل من ارتكب خيانة وتآمر على البلاد، قائلا "نريد أن تظل الثورة حقيقية تهدف للتغيير الفعلي لا لخدمة المصالح الشخصية".