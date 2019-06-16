الانتقالي السوداني: المجلس يسعى لإجراء انتخابات نزيهة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي
وقال حميدتي خلال مؤتمر صحفي إن "الشعب السوداني عانى من الفساد والضائقة المعيشية"، مشددا على أن مهمة الجيش السوداني هي الحفاظ على أمن البلاد.
وأضاف الفريق أول حميدتي "هدفنا لم شمل الشعب ومحاربة
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي
وتعهد حميدتي بعدم خذلان الشعب السوداني وأسر الشهداء، داعيا باقي الأطراف في الوقت نفسه إلى تحمل مسؤوليتها.
ونوه نائب رئيس المجلس الانتقالي بمحاسبة كل من ارتكب خيانة وتآمر على البلاد، قائلا "نريد أن تظل الثورة حقيقية تهدف للتغيير الفعلي لا لخدمة المصالح الشخصية".
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