قوات الجيش اليمني تحرز تقدما جديدا بصعدة شمالي البلاد

أحرزت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد، تقدمًا جديدًا في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت من التقدم باتجاه، مركز مديرية كتاف، عقب

مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي ،مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ عناصرها بالفرار باتجاه مركز المديرية.