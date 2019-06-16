الصويان: قراءة نقدية لكتابات العادات السبع للنساء فقط

تستضيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الباحثة والمتخصصة في العمل الاجتماعي وقضايا المرأة الدكتورة نورة الصويان، في ملتقى كتاب الشهر مساء غد الأثنين بفرع المكتبة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع، لتقدم قراءة نقدية لكتاب "العادات السبع للأسر الأكثر فعالية" حيث تتولى الأستاذة نوال الحيدري إدارةاللقاء.
ويعد كتاب العادات السبع للأسر الأكثر فعاليةمن أهم كتب التنمية البشرية للمؤلف ستيفن آر. كوفي، التي توضح دور بعض العادات في إيجاد إطار من المبادئ لتقوية الروابط الأسرية وتحقيق التناغم والانضباط بين أفراد الأسرة وبناء
وتحرص إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة دائما على التنوع في اختيار الكتب التي تطرحها للمناقشة لتتناسب مع جميع رغبات واحتياجات المهتمين بالقراءة والكتاب.
يذكر أن الدعوة لحضور ملتقى كتاب هذا الشهر خُصصت للسيدات فقط.
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