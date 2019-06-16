البحرين تدين التفجيرات الإرهابية في الصومال وكينيا

أدانت البحرين التفجيرات التي قامت بها حركة الشباب الصومالية الإرهابية في كل من الصومال وكينيا، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أوردته

وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأحد، عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمالالإجرامية الآثمة.



وأكدت تضامن البحرين مع الصومال وكينيا في جهودهم الرامية لحفظ الأمن والاستقرار على أراضيهما، مشددة على موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية بما يكفل القضاء على تلك الآفة الخطيرة ومسبباتها.