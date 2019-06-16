أمير الكويت يدعو الرئيس الصيني مجددًا لزيارة بلاده

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، مجددًا الدعوة إلى الرئيس الصيني شي جينبينج لزيارة الكويت.
جاء ذلك ردا على رسالة خطية تلقاها أمير الكويت، من الرئيس الصيني، أشادخلالها بما أسفرت عنه الزيارة التي قام بها أمير الكويت مؤخرا إلى بكين، من نتائج مثمرة ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين البلدين،
وأعرب أمير الكويت، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الصيني، على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة بين الكويت والصين، وتطلعه إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، بما يخدم مصلحتهما المشتركة.
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