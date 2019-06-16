السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو وكينيا

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية (مقديشو)، وفي (حي واجير) شمال شرق كينيا، والتي أسفرت عن سقوط

عدد من القتلى والجرحى.

وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)

اليوم الأحد - العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية كينيا والصومال مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.