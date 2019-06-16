السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو وكينيا

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية (مقديشو)، وفي (حي واجير) شمال شرق كينيا، والتي أسفرت عن سقوطعدد من القتلى والجرحى.
وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)
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