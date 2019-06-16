بومبيو: السعودية تدافع عن نفسها ضد إرهاب الحوثي والخيار العسكري ضد إيران مطروح

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، دافعا عن التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وأوضح خلال مقابلة مع شبكة FOX News الأميركية، أن خيارات التفويض القانوني للذهاب إلى الحرب دائما موجودة، مبينا أن الشعب الأميركي يجب أن يثق أن كل الخيارات التي تتخذ تحت إدارة ترمب هي قانونية وأوضح بومبيو أن العالم الأن يحتاج للتوحد في مواجهة إيران، مشيرا إلى أن ادارة ترمب تنظر في سلسلة من الخيارات ضد إيران ومن ضمنها الخيار العسكري، فيما تبقى الجهود الدبلوماسية مستمرة.



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