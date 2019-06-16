عشرات القتلى بهجوم مسلح في نيجيريا

افادت الشرطة النيجيرية اليوم الأحد، بأن عصابة مسلحة قتلت 34 شخصاً على الأقل في هجمات على قرى بشمال غرب نيجيريا، ضمن موجة عنف تحمّل الحكومة قطّاع الطرق المسؤولية عنها.

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وقال محمد شيهو المتحدث باسم الشرطة في ولاية زمفارا، إن العصابة المسلحة وصلت إلى القرى التي لا تتمتع بحماية ليل الجمعة وقتلت 34 شخصاً.

وأضاف شاهد: "سمعنا طلقاً نارياً ورأينا أشخاصاً يركضون بحثاً عن ملاذ آمن بينما يلاحقهم رجال على دراجات نارية". وأوضح "احتمينا ببيت قريب على الفور، وبعد أن انتهى قطاع الطرق من القتل، توجهوا إلى قرية مجاورة" مضيفاً أنه أحصى 12 جثة في قريته وحدها.

وقال 3 شهود إن العصابة فرت دون مقاومة لعدم وجود رجال أمن في المنطقة، وإن الشرطة جاءت بعد ساعات من وقوع المذبحة.