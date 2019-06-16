أشتية: إسرائيل تقضي على فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، إسرائيل بتعمد القضاء على أي فرص لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء ذلك لدى استقبال أشتية في مكتبه في مدينة رام الله، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كليجز، حيث بحثا آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع بحسب بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية.

وجدد أشتية تأكيده على الرفض الفلسطيني للخطة الأميركية الساعية إلى حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وقال بهذا الصدد إن "رفضنا لصفقة القرن يأتي لأن إدارة ترامب قامت بنقل السفارة إلى القدس، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتشن حرباً مالية شملت تجفيف المصادر المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

Advertisements

وتساءل: "كيف يتم القبول بهذه الصفقة، والأمور التي قامت بها على أرض الواقع أسوأ من النص المتوقع لصفقة القرن".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "لن نستمر بالقبول في الوضع القائم، فإسرائيل تسرق أرضنا وأموالنا، وتقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

اقرأ أيضا.. أشتية: سنعيد النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل