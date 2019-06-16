الجيش الأميركي: إيران ساعدت ميليشيات الحوثي على إسقاط طائرة مسيرة في اليمن

ذكر الجيش الأميركي في بيان اليوم الأحد، أن الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن أسقطت في الآونة الأخيرة وبمساعدة إيران، طائرة مسيّرة تابعة للحكومة الأميركية.

وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الارتفاع الذي أسقطت فيه الطائرة المسيرة (إم.كيو-9) في السادس من يونيو، مثّل "تحسناً عن قدرات الحوثيين السابقة"، وهي حقيقة دفعت الجيش للوصول إلى نتيجة مفادها حصول الحوثيين على دعم من إيران.

وأشار براون كذلك، إلى أنه في واقعة منفصلة في 13 يونيو، حاولت إيران إسقاط طائرة مسيرة أميركية أخرى فوق خليج عمان في مسعى لعرقلة عمليات الاستطلاع والمراقبة لهجوم إيران على "كوكوكا كاريدجس"، إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات يوم الخميس.

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وأنحى مسؤولون أميركيون باللائمة على طهران في تلك الهجمات، ما أثار مخاوف من مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أكد اليوم الأحد، أن واشنطن ستأخذ كل الإجراءات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لضمان حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية، وذلك بعدما تعرضت ناقلتا نفط لهجوم الخميس، وألقت واشنطن بالمسؤولية على إيران.

وأضاف بومبيو، أن الإدارة الأميركية تنظر في سلسلة من الخيارات ضد إيران ومن ضمنها الخيار العسكري، لافتاً إلى أن الشعب الأميركي يجب أن يثق أن كل الخيارات التي تتخذ تحت إدارة ترامب هي قانونية، وأن لدينا دائماً التفويض القانوني للذهاب إلى الحرب"، مشدداً على أن العالم يحتاج للتوحد في مواجهة إيران.