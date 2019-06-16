السعودية تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية في مقديشو وكينيا

عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي حي واجير شمال شرق كينيا، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المصدر تقديمه العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية كينيا الصديقة وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.
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