السودان: اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى، اليوم الأحد، منذ الإطاحة به، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.

وذكر شاهد من "رويترز" أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 إبريل، بعد 16 أسبوعاً من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاماً.

Advertisements

اقرأ أيضاً.. النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد وغسل الأموال

وكانت النيابة العامة في السودان، وجهت تهم الفساد وغسل الأموال للرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، بناء على الدعوى الجنائية التي تقدمت بها نيابة مكافحة الفساد ضد البشير.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) في بيان أن "النيابة العامة أعلنت اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد".