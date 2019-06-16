اليمن: تدمير مخزن أسلحة في حجة وقتل 44 حوثياً في البيضاء والحديدة

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، بعدة غارات جوية، مواقع تمركزت فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي البلاد، في وقت أفشلت قوات من الجيش اليمني هجوماً للميليشيات الإرهابية في محافظة البيضاء وسط اليمن وقتلت 44 حوثياً.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المقاتلات استهدفت بعدة غارات جوية، مخزن أسلحة تابع للميليشيات في منطقة بني حسن بمديرية عبس، ما أدى إلى تدميره بشكل كلي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية شرقي كبري “الحقوف”، بمديرية مستبأ بذات المديرية. وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للميليشيات، ومصرع كل من كان على متنهما.

وفي السياق، أفشلت قوات من الجيش اليمني هجوماً لميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش نجحت في صد هجوم لمليشيات الحوثي بجبهة قانية، وألحقت خسائر بهم في الأرواح والعتاد، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.

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وذكر أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تحركات للميلشيات في المنطقة ذاتها، مشيراً إلى أن الاستهداف المدفعي طال عربة بموقع الشبكة بمنطقة قانية، وأسفر ذلك عن تدمير عربة ومصرع كل من كانوا على متنها من مسلحي الحوثي.

إلى ذلك، قُتل 40 عنصراً من مليشيات الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني بالحديدة غرب البلاد، بينما قتل أربعة عناصر أيضاً بنيران المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر مصدر ميداني، أن أربعة عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قتلوا برصاص المقاومة الشعبية في مناطق آل حميقان بمديرية الزاهر، بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم بالمنطقة.

من جهة ثانية، أسفرت مواجهات الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية، عن مقتل 40 عنصراً من المليشيات، بينهم قائد الهجوم المدعو محمد محمد علي الشريف، وجرح عشرات آخرين.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اتسهدفت أمس، مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء من بينها أنظمة للدفاع الجوي. بحسب التلفزيون الرسمي السعودي.