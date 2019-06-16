مقاتلات سعودية وأمريكية تحلق في منطقة الخليج

نفذت مجموعة من الطائرات الحربية التابعة للسعودية والولايات المتحدة، اليوم الأحد، تحليقا مشتركا في منطقة الخليج.



وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، بأن "طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع F-15C حلقت في تشكيل مشترك في منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جوا تابعة للقوتين".



وأضافت الوكالة أن هذه المهمة "تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين".

ويأتي هذا التحليق في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج تصعيدا مستمرا بين الولايات المتحدة، حليفة السعودية، وإيران، وسط مخاوف متزايدة من وقوع أي مواجهة عسكرية بين الجانبين.

وسبق أن اتهمت السعودية إيران بالقيام بتصرفات قد تجر المنطقة إلى نزاع عسكري واسع، مشيرة إلى أن المملكة "تقف كتفا إلى كتف" مع الولايات المتحدة، فيما شددت مع ذلك على أنها لا تسعى إلى أي حرب واندلاعها ليس في مصلحة أحد.

