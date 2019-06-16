كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية الإمارات يغادر القاهرة بعد زيارة دامت يومًا واحدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات مطار القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يوما واحدا التقى خلالها عددًا من المسئولين، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن وزير خارجية الامارات وصل القاهرة مساء أمس السبت، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى التقى وزير خارجية الامارات، وأكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.

وأضاف راضى أن الرئيس أكد تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية في مواجهة التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج، مشددا على مساندة مصر للإمارات ودعم أمنها واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعاظم فيها التحديات، وكذا دعم مواقفها داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية.

