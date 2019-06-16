كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحتجاجات هونج كونج الاكير منذ عام 1989 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك قرابة مليوني شخص في احتجاج جماهيري في هونج كونج ضد مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المجرمين.

ولم يتم التحقق من الرقم بشكل مستقل. إذا تم تأكيد ذلك ، فسيكون هذا أكبر احتجاج منذ عام 1989 .

خرجت الجماهير على الرغم من تعليق مشروع القانون - الذي سيسمح بالتسليم من هونج كونج إلى الصين القارية - يوم السبت .

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من جانبه اعتذر زعيم هونج كونج كاري لام يوم الاحد عن اقتراحه مشروع القانون .

العديد من المتظاهرين ، الذين يخشون زيادة النفوذ الصيني على هونغ كونغ ، يدعونه إلى الاستقالة بسبب الاضطرابات .

كما يطالبون بإلغاء مشروع القانون ، وليس فقط تعليقه .