كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إستثمرات الصين في مصر تصل إلي 600 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والعضو الدائم بمجلس إدارة مركز أبحاث ودراسات طريق الحرير بجامعة عين شمس، إن حجم الاستثمارات الصينية داخل مصر وصل إلى ٦٠٠ مليار دولار.

واستعرض عيسى، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر الدراسات الصينية الأفريقية، ملامح وآفاق العلاقات المصرية الصينية الأفريقية، والتى ينبغي أن تقوم على أسس علمية وأساليب قابلة للتطبيق والقياس بما يحقق الأهداف المرجوة وفي مقدمتها تكوين كيانات اقتصادية كبرى قائمة على التعاون المشترك ومبدأ المنفعة المتبادلة دون فرض سيطرة من طرف على الآخر.

كما دعا رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لإقامة ورش عمل لمناقشة ملامح الخطة الإستراتيجية للتعاون المصري الصيني الأفريقي ووضع مخرجاتها بين أيدي صناع ومتخذي القرار لتقديم نموذج مختلف للتكتلات الاقتصادية الكبرى.

