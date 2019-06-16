كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الـ20 تتفق على مواجهة مشكلة النفايات البلاستيكية البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة اليابانية بعد استضافة الاجتماع الوزاري الذي استمر يومين بأن وزراء البيئة في مجموعة العشرين اتفقوا اليوم الأحد، على اعتماد إطار تنفيذ جديد للإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية البحرية على نطاق عالمي.

واجتمع وزراء البيئة والطاقة في مجموعة العشرين الكبرى في نهاية هذا الأسبوع في كارويزاوا، شمال غرب طوكيو، قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا، غرب اليابان، يومي 28 و 29 يونيو.

وكانت إحدى النفايات الرئيسية في المحيط هي نفايات البلاستيك في المحيط، حيث أثارت صور الشواطئ المليئة بالحطام والحيوانات الميتة والمعدة بالبلاستيك الغضب الشديد، حيث حظرت العديد من الدول الأكياس البلاستيكية على الفور.