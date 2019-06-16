كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يسخر من المظاهرات الداعية لعزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي دعت إلى عزله، زاعماً أن التحرك الذي نظمه "اليسار الراديكالي" أسفر عن إقبال ضعيف

ونشر ترامب فى تغريدة عبر موقع تويتر صباح يوم الأحد: "كان يوم أمس هو يوم المساءلة الكبير للديمقراطيين اليساريين.. لقد عملوا بجد لجعله أمرًا كبيرًا وخاصًا حقًا ولكنهم واجهوا مشكلة واحدة.. لم يظهر أحد تقريبًا".

ويوم السبت، خرج النشطاء إلى الشارع للضغط على الكونجرس لبدء إجراءات عزل الرئيس.

وعلى الرغم من اندلاع العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، إلا أن المواقع الرئيسية للمظاهرات كانت كاليفورنيا ونيويورك.