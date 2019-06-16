كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن حالة الكوارث الطبيعية بعد عواصف جنوب شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الزراعة الفرنسي ديدييه جيوم، اليوم الأحد، أن فرنسا ستعلن حالة الكوارث الطبيعية بعد هطول الأمطار الغزيرة والعواصف البردية التي دمرت المحاصيل في جنوب شرق البلاد يوم السبت.

وقال الوزير، إن سائحًا ألمانيًا قتل جراء سقوط شجرة في أحد المعسكرات في مقاطعة هاوت سافوي، وأصيب 10 أخرين بجروح طفيفة في مدينتي دروم وإيزير، بينما لم يحدد المناطق التي سينطبق عليها إعلان الكوارث.

"وأضاف جيوم :"سيتم بذل كل جهد ممكن للمساعدة. ستعلن حالة الكوارث الطبيعية.. يجب ان نعلن تعبئة عامة ".