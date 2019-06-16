كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجمع مئات المحتجين فى شوارع موسكو على خلفية قضية الصحفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع عدة مئات من المحتجين في موسكو اليوم الأحد في تظاهرة صغيرة مصرح لها من الحكومة لدعم صحفي التحقيق إيفان جولونوف، والذين نددوا بإساءة استخدام السلطة بسبب اعتقاله لمدة خمسة أيام هذا الشهر بتهم تتعلق بالمخدرات.

وتم إطلاق سراح الصحفي البالغ من العمر 36 عامًا والمعروف بكشف الفساد بين مسؤولي موسكو، إثر احتجاجات عارمة من جانب مؤيديه الذين قالوا إنه تلفيق التهم من قبل الشرطة الفاسدة.

وطالما تعرض الصحفيون الذين ينتقدون السلطات الروسية منذ التسعينيات- أحيانًا ما يتعرضون للتهديد أو الهجوم أو حتى القتل بسبب عملهم- لكن قضية جولونوف أثارت رد فعل قوي بشكل غير عادي.

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وأدت مظاهرة غير مصادق عليها في 12 يونيو، اليوم التالي لإطلاق سراحه، إلى أكثر من 500 حالة اعتقال، بما في ذلك السياسي المعارض أليكسي نافالني، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت حكومة الرئيس فلاديمير بوتين تحاول توفير صمام أمان للغضب الشعبي.

وقال شاهد من وكالة رويترز، إن المظاهرة التي دعا إليها اتحاد الصحفيين الروس وأطلق عليها "العدالة والإنصاف للجميع"، استقطبت بضع مئات من الناس بحلول وقت مبكر من بعد الظهر، ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن الشرطة قولها إن حوالي 1600 كانوا هناك.

وأقال بوتين اثنين من جنرالات الشرطة بشأن القضية يوم الخميس، وتم تعليق ضباط آخرين متورطين في انتظار التحقيق.