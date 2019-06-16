كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقى ليبى يقدم أدلة جديدة حول تدخل قطر وتركيا في الشأن الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الحقوقى الليبى سراج التاورغى مذكرة شاملة بتطور اوضاع ‏حقوق الإنسان في الأراضى الليبية والإنتهاكات التى تقوم بها الميليشيات ‏والجماعات الإرهابية داخل الأراضى الليبية ، بالاضافة الى ادلة جديدة ‏على الجرائم والانتهاكات التى قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالى ‏مدينة تاورغاء الليبية التى تم تهجير سكانها قسرا منذ عام ٢٠١١ وكذلك ‏تضمنت المذكرة توثيقا لعدد من الأنتهاكات التى تعرض لها سكان المدينة ‏من قتل خارج نطاق القانون وأعتقال تعسفي واعمال تعذيب وحشية على ‏يد الميليشيات المسلحة ، كما وثقت المذكرة إشراف ضباط الاستخبارات ‏القطرية على عمليات التعذيب لبعض سكان مدينة تاورغاء .‏

جاء ذلك خلال لقاء التاورغى مع النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق ‏الإنسان وعضو البرلمان العربي ، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الإماراتية ، حيث قدم الحقوقى الليبى لرئيس ‏لجنة حقوق الإنسان أسماء لبعض المسئولين القطريين الرسميين وادلة ‏على تورطهم فى دعم الجماعات الأرهابية بليبيا ، كما تضمنت المذكرة ‏أسماء عشرات من العناصر الأرهابية المتواجدة بطرابلس الآن في حماية ‏حكومة فايزالسراج والتى تقاتل الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير ‏خليفة حفتر كما تسلم النائب علاء عابد ما يفيد طلب مجلس الأمن تسليم ‏هذه العناصر بإعتبارها عناصر أرهابية تورطت في اعمال عنف وقتل ‏بالاراضى الليبية واخيرا تضمنت المذكرة شرحا وافيا لدور تركيا في تقديم ‏الاسلحة والدعم اللوجيستى للجماعات الارهابية بالاراضى الليبية .‏

وقال الحقوقى سراج التاورغى انه لا يمكن انكار الدور الذى تلعبه ‏لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصرى بقيادة النائب علاء عابد في الدفاع ‏وحماية حقوق الأنسان في مصر والمنطقة العربية ، و اشاد الناشط الليبي ‏بالدعم الذى قدمته اللجنة ورئيسها لعرض قضية تاورغاء والانتهاكات ‏التى تقوم بها الميليشيات الأرهابية على البرلمانات العربية وكافة ‏المؤسسات الدولية لمساعدة الشعب الليبي على استعادة حقه المشروع فى ‏الحياة والتخلص من الانتهاكات التى تقوم بها المليشيات المسلحةالتى ‏ينتمى عناصرها لجماعة الاخوان الارهابية و المدعومة من تركيا وقطر. ‏