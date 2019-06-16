كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تؤكد حضورها قمة السلام بالبحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإسرائيلي كاتز، إنّ إسرائيل ستشارك في مؤتمر السلام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة في البحرين الأسبوع المقبل.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أدلي كاتز بهذه التصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر جيروزاليم بوست في نيويورك.

واتفقت مصر والمغرب والأردن على حضور مؤتمر كشف النقاب عن المقترح الاقتصادي لخطة سلام أمريكية جديدة لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني في ورشة عمل عقدت يومي 25 و 26 يونيو في البحرين.