الراشيدية.. الهجوم على مسجد وتكسير نوافذه وحرق القرآن – صور

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تعرض مسجد في الحي الجامعي في مدينة الراشيدية لهجوم من طرف مجهولين، نتج عنه تكسير لنوافذ، ومدخل المسجد، وحرق بعض مصاحف القرآن.
وقالت مصادر “اليوم 24” إن بعض الطلبة القاطنين في الحي الجامعي، فوجئوا، صباح اليوم الأحد، أثناء صلاة الظهر، بتخريب لحق تجهيزات، ونوافذ المسجد الخاص بالحي الجامعي.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر تطور بشكل كبير، حيث عمد منفذو الهجوم على المسجد، إلى تقطيع، وحرق بعض المصاحف، التي كانت في خزانته.
وسادت في الحي الجامعي في الراشدية أجواء من الغضب، جراء هذا الفعل، الذي لم يعرف منفذوه إلى حد الساعة، والدوافع، التي جعلتهم يعبثون بمكان خاص بالعبادة.
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