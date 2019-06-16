لطيفة رأفت في أول ظهور لها بعد حملها-فيديو

أطلت الفنانة لطيفة رأفت، أمس السبت، لأول مرة على الجمهور، وهي حامل، وذلك في حفل خاص بالقفطان المغربي في مدينة أكادير.
وتلقت لطيفة رأفت التهاني من الجمهور، لأنها ستعيش للمرة الأولى إحساس الأمومة، وهي في الخمسينات من عمرها.
وبعد تتوجها بلقب سفيرة القفطان المغربي، قالت رأفت إن ذلك يشرفها، وأشارت إلى أن هناك فنانات يسرن على نفس منوالها في التشبث بالزي المغربي.
وكانت لطيفة نجمة الحفل إلى جانب عبد الحفيظ الدوزي، ودنيا باطما.
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