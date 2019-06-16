عاجل.. رونار يكشف عن التشكيلة الأساسية لـ”الأسود” التي ستخوض مباراة زامبيا الودية

كشف الناخب الوطني، هيرفي رونار، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي لكرة القدم، التي ستخوض مباراة زامبيا الودية، والتي ستجمع بينهما، بملعب مراكش الكبير، في إطار تحضيرات “أسود الأطلس” لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق الاسبوع المقبل، في الديار المصرية.

وأحدث المدرب الفرنسي، مجموعة من التغييرات على تشكيلة المنتخب، مقارنة بتلك التي خاضت المباراة الودية الأولى، أمام غامبيا، إذ دخل كل من أشرف حكيمي، نور الدين أمرابط، ويوسف النصيري، أساسيين، عكس ما كان عليه الحال في المباراة الماضية.

وسيدخل المنتخب الوطني هذه المباراة بالعناصر الأساسية التالية:

ياسين بونو، في حراسة المرمى.

المهدي بنعطية، رومان سايس، أشرف حكيمي، نبيل درار، في الخط الدفاعي.

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يونس بلهندة، كريم الأحمدي، حكيم زياش، نور الدين أمرابط، وسفيان بوفال، في خط الوسط.

ويوسف النصيري، في الخط الأمامي.

جدير ذكره، أن هذه المباراة تعتبر هي الأخير للمنتخب المغربي في إطار مبارياته الإعدادية لـ”الكان”، قبل التوجه لمصر.

وسينافس المنتخب الوطني، في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من ناميبيا، جنوب إفريقيا، والكوت ديفوار، بينما يغيب المنتخب الزامبي عن نهائيات هذه النسخة.