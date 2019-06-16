اخبار العالم

ميكرفون مفتوح | القدس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب -  

التاريخ: 21/ 06/ 2019

الزمان: 20:00

المكان: المعمل، القدس

 

 

Advertisements

توجه مؤسسة المعمل للفن المعاصر في البلدة القديمة في القدس دعوتها إلى مجتمع القدس الموهوب والفني للمشاركة في أمسية ميكروفون مفتوح.
يمكن أداء فقرات من عدّة أنواع فنّية أدائيّة، شعر، موسيقى، غناء، نثر، أداء، أو رقص.

 

قوانين المشاركة
• أغنية/ مقطع واحد في كل جولة.
• سبع دقائق لكل أغنية.
• يمكن المشاركة في عدة جولات.
• فقط المشاركين الذين قاموا بالتسجيل سوف يعرضون على المسرح.

 

لصفحة الحدث على الفيسبوك، اضغطوا هنا. 
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميكرفون مفتوح | القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا