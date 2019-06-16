ميكرفون مفتوح | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 21/ 06/ 2019
الزمان: 20:00
المكان: المعمل، القدس
توجه مؤسسة المعمل للفن المعاصر في البلدة القديمة في القدس دعوتها إلى مجتمع القدس الموهوب والفني للمشاركة في أمسية ميكروفون مفتوح.
يمكن أداء فقرات من عدّة أنواع فنّية أدائيّة، شعر، موسيقى، غناء، نثر، أداء، أو رقص.
قوانين المشاركة
• أغنية/ مقطع واحد في كل جولة.
• سبع دقائق لكل أغنية.
• يمكن المشاركة في عدة جولات.
• فقط المشاركين الذين قاموا بالتسجيل سوف يعرضون على المسرح.
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