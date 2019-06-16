ميكرفون مفتوح | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 21/ 06/ 2019

الزمان: 20:00

المكان: المعمل، القدس

Advertisements

توجه مؤسسة المعمل للفن المعاصر في البلدة القديمة في القدس دعوتها إلى مجتمع القدس الموهوب والفني للمشاركة في أمسية ميكروفون مفتوح.

يمكن أداء فقرات من عدّة أنواع فنّية أدائيّة، شعر، موسيقى، غناء، نثر، أداء، أو رقص.

قوانين المشاركة

• أغنية/ مقطع واحد في كل جولة.

• سبع دقائق لكل أغنية.

• يمكن المشاركة في عدة جولات.

• فقط المشاركين الذين قاموا بالتسجيل سوف يعرضون على المسرح.

لصفحة الحدث على الفيسبوك، اضغطوا هنا.

