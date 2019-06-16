أمسية غنائية لفيروز | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 20/ 06/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: مؤسسة العناية الأهلية، القدس Advertisements ضمن فعاليات صالون العناية الثقافي، تستضيف مؤسسة العناية الأهلية أمسية غنائية تؤدي فيها الفنانة ليان ناصر أغانٍ لفيروز بمرافقة نخبة من موسيقيي البلد، بمشاركة من فرقة أهازيج المقدسية للدبكة والفولكلور الشعبي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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