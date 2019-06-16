مهرجان وين ع رام الله | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 19/ 06/ 2019
الزمان: 21:00
المكان: ساحة راشد الحدادين، رام الله
تنظم بلدية رام الله في الفترة ما بين 19 وحتى 24 حزيران (يونيو) 2019 النسخة الحادية عشرة من مهرجان الفضاءات العامة "وين ع رام الله". يستهدف المهرجان الفنانين الفلسطينين أينما تواجدوا داخل فلسطين التاريخية وخارجها، كما يستهدف الإنتاجات المشتركة بين فرق فلسطينية وفرق عربية أو أجنبية، ويستهدف فرقًا من مدن التوأمة أيضًا.
وين ع رام الله هو أكثر من طقس احتفالي سنوي للمدينة وأعمق من عادة صيفية، هو ساحة المدينة التي تلتقي وتنفتح على أسئلتها من خلال ورشات العمل وحلقات الدراسة وجدل الفنانين والمبدعين والنشطاء حول واقع المدينة ومستقبلها، وهو وسيلة للإلتقاء خارج القاعة وتقاليدها في الفضاءات المفتوحة للمدينة، وتعميق هذه الفضاءات ومنحها روحًا جديدة.
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