طهران: بن سلمان ينقل رسائل لطهران من ترامب

وتابع عبد اللهيان، الذي تولى حتى الآونة الأخيرة منصب نائب وزير الخارجية الإيراني: "حتى أن شخصا مثل بن سلمان يؤدي هذا الدور في هذه الأيام عبر قنوات ذات صلة".
وأوضح المسؤول الإيراني أن قسما من هذه الأنشطة تتولاه السعودية والإمارات، وحتى ولي العهد السعودي "وفي ذروة العداء والسلوكيات غير المألوفة يؤدي الدور في نقل هذه الرسائل عبر دول في المنطقة، إذ يعتبر بن سلمان أن الأمريكيين جادون ومن الجيد أن يتفاوض الإيرانيون معهم".
وأشار عبد اللهيان في هذا السياق إلى أن بن سلمان نقل رسالته في الاجتماع الذي عقد في مكة يومي 30 و31 مايو الماضي، في إشارة إلى القمم الخليجية والعربية والإسلامية.
ونوه عبد اللهيان إلى أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، زار إيران مؤخرا بحسن نوايا، وأضاف أن "أمريكا أعلنت مطالبها عبر وسطاء، حيث من الممكن أن يقوم بعض رؤساء الدول بإيصال إحدى أو جميع رسائل ترامب إلى إيران".
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