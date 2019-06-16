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وقال السلطاني في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك تظاهرات خرجت اليوم تخص الاجراء اليوميين في المدارس الذين يعملون مجاناً".
وأضاف السلطاني "جمعت 53 توقيعاً لتحوليهم الى عقود اسوة باقرانهم حسب قرار مجلس الوزراء"، مشيراً الى أنه "سوف يدرج ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب".
وأدناه نص الوثائق:
وأضاف السلطاني "جمعت 53 توقيعاً لتحوليهم الى عقود اسوة باقرانهم حسب قرار مجلس الوزراء"، مشيراً الى أنه "سوف يدرج ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب".
وأدناه نص الوثائق:
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. النائب السلطاني يعلن جمع تواقيع لتحويل المحاضرين الى عقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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