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بالوثائق.. النائب السلطاني يعلن جمع تواقيع لتحويل المحاضرين الى عقود

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وقال السلطاني في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك تظاهرات خرجت اليوم تخص الاجراء اليوميين في المدارس الذين يعملون مجاناً".

وأضاف السلطاني "جمعت 53 توقيعاً لتحوليهم الى عقود اسوة باقرانهم حسب قرار مجلس الوزراء"، مشيراً الى أنه "سوف يدرج ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب".


وأدناه نص الوثائق:

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