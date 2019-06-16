رابطة المصارف تقدم تصميما معماريا لساحة الفردوس

وقال الحنظل في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "اجتماعا عقد بين رابطة المصارف الخاصة العراقية ضم رئيسها ومدير الدائرة الهندسية فيها احمد باسل مع الكادر المتقدم في امانة بغداد المتضمن الوكيل الفني إبراهيم مصطفى والوكيل البلدي كريم عزيز ومدير عام دائرة التصاميم حاتم سهام، وجرى مناقشة مستفيضة للتصميم المعماري لساحة الفردوس الذي قدمته رابطة المصارف الخاصة العراقية"، مشيرا إلى أن "إعادة تأهيل ساحة الفردوس تشرف عليها امانة بغداد وبرعاية من قبل البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبتمويل من صندوق تمكين الذي انشأته المصارف الخاصة وشركات الصرافة".وأضاف الحنظل، أن "امانة بغداد لم تعترض على التصميم المقدم من قبل رابطة المصارف الخاصة العراقية لساحة الفردوس الذي يحاكي تاريخ بغداد ممزوجا بالعصر الحاضر واشادت به لما يحمله من رمزية كبيرة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "التصميم يمثل نهري دجلة والفرات مع وجود شجرة النخلة التي تعتبر من الرموز العراقية بالإضافة إلى النافورات الراقصة المعتمدة على احدث التكنولوجيا في العالم". وأكد أن "البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية نجحا بامتياز في إعادة تأهيل ٢٠ ساحة في بغداد ضمن مبادرة ألق بغداد، والان نقوم بالعمل مع امانة بغداد ووزارة الثقافة وعمليات بغداد بإعادة تأهيل ساحة الفردوس التي لها أهمية كبيرة لدى العراقيين".

وذكر رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية إن "الدائرة الهندسية للرابطة التي أنجزت الساحات الـ ٢٠ خلال فترة قياسية، ستقوم بإعادة تأهيل ساحة الفردوس بعد موافقة امانة بغداد خلال فترة 5 أشهر".