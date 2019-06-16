بغداد تحتضن البطولة العربية للجودو بمشاركة 14 دولة

2019-06-16 | 17:58
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اعلن رئيس إتحاد الشرطة الرياضي اللواء مهدي الفكيكي، الاحد، ان بغداد ستحتضن البطولة العربية للجودو بمشاركة 14 دولة.
وقال الفكيكي في حديث لـ الخليج 365، "يقيم إتحاد الشرطة الرياضي العراقي بطولة الشرطة العربية للجودو على ارض العاصمة بغداد وكذلك يحتضن اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشرطة وبمشاركة 14دولة".
واضاف، "ولا يخفى على الجميع بإن العراق ومنذ ثلاثة عقود لم تسنح له الفرصة لإقامة اي تجمع عربي على ارضه بسبب الظروف التي مر بها، ولله الحمد فإن بغداد اليوم تحتضن هذه البطولة المهمة والتي ستفتتح صباح يوم الاربعاء المقبل وعلى قاعة الشعب الدولية".
وتابع الفكيكي، أن "منتخب شرطة العراق يمتلك ابطالاً مميزين مرشحين بقوة لحصد المركز الاول، سيما وان العراق قد حصد المركز الثاني في النسخة السابقة والتي اقيمت في تونس" .
واضاف، "ولا يخفى على الجميع بإن العراق ومنذ ثلاثة عقود لم تسنح له الفرصة لإقامة اي تجمع عربي على ارضه بسبب الظروف التي مر بها، ولله الحمد فإن بغداد اليوم تحتضن هذه البطولة المهمة والتي ستفتتح صباح يوم الاربعاء المقبل وعلى قاعة الشعب الدولية".
وتابع الفكيكي، أن "منتخب شرطة العراق يمتلك ابطالاً مميزين مرشحين بقوة لحصد المركز الاول، سيما وان العراق قد حصد المركز الثاني في النسخة السابقة والتي اقيمت في تونس" .
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